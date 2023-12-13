Из носа вытащили бусину: двухлетней девочке оказали помощь врачи в подмосковном Видном

Родители двухлетней девочки, заподозрившие, что в дыхательных путях ребенка находится инородное тело, обратились в Видновскую больницу. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Так, специалисты извлекли из носа ребенка бусину диаметром 8 миллиметров. Оказалось, что инородный предмет провел в носовой полости пациентки около двух недель. Лишь когда малышка дала понять, что ее беспокоят болезненные ощущения в носу, родители поняли, что нужно срочно обращаться к врачу.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей.

Заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова призвала родителей, бабушек и дедушек, нянь внимательнее смотреть за детьми, а также не оставлять в свободном доступе мелкие предметы. Если же они все же заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует незамедлительно обратиться к врачу.