Из-за ожидания медицинской помощи в Британии умирают около 50 человек в день

Британские больницы не справляются с потоком пациентов. Ежедневно из-за ожидания медицинской помощи там умирают около 50 человек. Такие данные приводит издание Times.

Большинство пациентов поступают в медучреждения страны с гриппом и другими вирусными заболеваниями. В отделениях неотложной помощи им приходится ждать 50 часов.

В декабре 2024 года почти 167 тысяч пациентов ждали медицинскую помощь более 12 часов. В результате 16 тысяч больных скончались.

Министр здравоохранения страны Уэс Стритинг, комментируя ситуацию, заявил, что ему «стыдно» за качество медицинского обслуживания. Он отметил, что многие пациенты вынуждены ждать до двух дней в отделении неотложной помощи и лежать в коридорах, так как в палатах нет свободных мест.

Ранее врач Зайцев рассказал, почему у онкобольного Карла III пропал вкус из-за лечения.