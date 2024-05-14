Врач Зайцев рассказал, почему у онкобольного Карла III пропал вкус из-за лечения

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, почему лечение от рака оказало на британского короля Карла III странное влияние, частично лишив запахов и вкуса.

Вот уже несколько месяцев Карл III лечится от онкологического заболевания. За ним следят лучшие врачи. Хотя сообщалось, что стадия у короля несерьезная, все же специалисты направили его на химиотерапию. Это повлияло на его восприятие запахов и вкуса пищи.

По словам врача Зайцева, химиотерапия способна влиять на языковые сосочки. В некоторых случаях две трети языка перестают воспринимать вкус как прежде. На медицинском это называют гипогезией или парагезией, то есть, изменение вкусовой чувствительности.

К тому же, Карл III принимает соответствующие лекарства, которые способны влиять на нервные окончания. Основной удар происходит на троичный нерв в черепе. Это также вызывает неприятные побочные эффекты.

Врач отметил, что с «побочками» приходится мириться, ведь без терапии и лекарств результата у онколобольного не будет. Вкусовые ощущения возвращаются постепенно после прекращения лечения. Безопасную дозировку и терапию подбирает только специалист, с которым обсуждается и снижение побочных эффектов, если они действительно тяжелые.

Ранее сообщалось, что в Британии постоянно обновляют план на случай смерти Карла III.