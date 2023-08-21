Из-за улыбающихся девочек: выяснилось, почему лечение зубов стоит так дорого

Многие люди боятся стоматологов, при этом отпугивают их не только неприятные ощущения в ходе лечения, но и ценники на такого рода услуги. Выясним, из чего состоит чек стоматолога.

Как рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель собственной клиники Вероника Мелехова, стоимость лечения напрямую зависит от затрат на него. И не только на материалы, но и на инструментарий, и на различное оборудование, которое стоит больших денег. Причем оплата производится по курсу на сегодняшний день, а доллар и евро выросли.

«К сожалению, каждый подъем курса увеличивает стоимость расходных материалов, стоимость инструментария и приводит к росту закупочных цен и к удорожанию для потребителя стоматологических услуг. Когда евро и доллар откатываются назад, цены не откатываются, поэтому и стоматологические клиники не могут снижать прайс», — рассказала стоматолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В списке затрат есть еще аренда помещений, коммунальные услуги, которые тоже зависят от того, в каком регионе расположена клиника, в каком сегменте она работает.

«Есть эконом-клиники, которые работают на дешевых материалах, дешевыми инструментами, у них дешевое оборудование. А может быть премиальный сегмент — с хорошим оборудованием, помещением, ремонтом, красивым персоналом, где на ресепшн улыбаются девочки, а не сидит недовольная бабушка, как в поликлинике в регистратуре. Такой сервис тоже стоит денег», — рассказала Мелехова.

Также стоит денег и квалификация врача, продолжила стоматолог, потому что медицинские курсы стоят сейчас очень дорого. Один двухдневный может обойтись специалисту в 100-200 тыс. рублей, а если это выездной курс куда-то за границу, то стоимость такого обучения может доходить до миллиона рублей.

«Но можно посмотреть на большие чеки и с другой стороны — если регулярно ходить к стоматологу, проводить профессиональную гигиену раз в полгода, то мы можем уловить кариес на ранней стадии, вылечить его, это будет более дешевое лечение впоследствии. Если кариозный процесс запущен, то это может привести к пульпиту или периодонтиту, а это более дорогое лечение», — уточнила Мелехова.

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