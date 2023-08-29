«Избегайте молочных продуктов»: как не подцепить ротавирус в Турции

В Турции произошла вспышка ротавируса. Туристов, побывавших на пляжах города Белек, госпитализируют. Об этом сообщил SHOT.

Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, с чем связан скачок заболеваемости. По его словам, возбудитель ротавируса передается при несоблюдении личной гигиены.

«Ротавирусы очень устойчивы. Они живут на плохо промытых овощах и фруктах, нередко встречаются и в воде, из-за чего случаются вспышки заболеваемости на курортах», — рассказал Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биотехнолог отметил, что чаще всего ротавирусом заболевают дети и переносят болезнь тяжело: у них повышается температура, появляются рвота и диарея. А взрослые обычно становятся бессимптомными переносчиками инфекции.

«Если поедете на отдых в Турцию, тщательно мойте руки, овощи и фрукты. Избегайте продуктов с неизвестным сроком годности, особенно молочных. Если едете с детьми, не давайте им и не пейте сами водопроводную воду», — посоветовал собеседник издания.

Вострухов также добавил, что при подозрении на ротавирусную инфекцию следует обратиться к врачу. Профессионалы знают, как не допустить обезвоживания организма у больного.

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