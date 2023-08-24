«Колоссальный ущерб»: стало известно, чем опасна африканская чума

Очаг африканской чумы свиней выявили в Приморском крае. Случай заболевания выявлен в дикой природе, на территории введен карантин. Об этом сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Вирусолог Сергей Вострухов считает заболевание опасным.

«Африканская чума свиней — это высококонтагиозная инфекция, поражающая домашних и диких свиней с летальностью, достигающей 100%. Вспышки всегда наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона, где они регистрируются», — рассказал Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, из-за высокой скорости распространения заболевания Роспотребнадзор вводит строгие карантинные ограничения и предпринимают меры по изоляции очага инфекции.

«Проводится специальная обработка местности, транспорта и всех объектов, которые могут повлиять на распространение инфекции. К вводимым ограничениям необходимо относиться с пониманием и строго выполнять рекомендации ответственных служб», — пояснил собеседник издания.

При этом Вострухов отметил, что вирус смертельно опасен только для свиней и кабанов. Случаев мутации вируса африканской чумы свиней, представляющих опасность для человека, не зарегистрировано.

«Для человека заболевание угрозы не представляет. Однако категорически запрещено покупать с рук мясо вероятно зараженных свиней. Это прервет распространение заболевания и сократит ущерб от него», — пояснил эксперт.

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