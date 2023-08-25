Избыточное напряжение и синдром сухого глаза: раскрыта главная опасность ярких экранов смартфонов

Все мы ежедневно пользуемся гаджетами, даже не замечая, как сильно они влияют на наше здоровье. Врач-офтальмолог Дарья Левина рассказала, какой вред глазам наносят экраны смартфонов.

Играет роль яркость дисплея. По словам специалиста, многое зависит от окружающего освещения. Если устройства используются в солнечные дни, абсолютно никакого вреда сетчатке не наносится даже при максимальной яркости. А вот с изменением уровня освещенности ситуация кардинально меняется.

«В сумерках и в темных помещениях рекомендуется убавлять яркость экрана, чтобы она значительно не выделялась на фоне окружающей картинки. Маленькое расстояние до смартфона плюс яркий экран и значительная фокусировка — равно синдром привычно избыточного напряжения и синдром сухого глаза», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, чрезмерно яркие экраны способны вызывать гиперстимуляцию фоторецепторов, и они, как и любые клетки, будут переутомляться. Если этого не происходит на регулярной основе, то после отдыха рецепторы восстановятся.

Однако существует и иной риск — усталость глаз в целом.

«Зрительная нагрузка приводит к развитию миопии, близорукости и более раннему возникновению пресбиопии. Последнее — возрастной плюс, аномалия из-за старения глаза», — отметила Левина.

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