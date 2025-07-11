«Известия»: российские ученые предотвращают инсульты с помощью искусственного интеллекта

Фото: [ Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в Областном Центре материнства и детства г. Раменское/Медиасток.рф ]

Специалисты из лаборатории молекулярной генетики человека, расположенной в Курчатовском институте, создали метод, позволяющий на начальном этапе выявлять у людей предрасположенность к ишемическому инсульту. Об этом в своем материале пишет газета «Известия».

Специалисты предложили применять в качестве критериев для диагностики определённые генетические показатели, которые они обнаружили. Это связано с тем, что примерно в 40% случаев инсульт имеет наследственный характер.

В статье сообщается, что в ходе исследования были выявлены более ста факторов, способствующих возникновению инсульта, причём многие из них ранее не были известны.

"Воспаление начинается с повреждения клеток, выстилающих сосуды, что приводит к активации иммунной системы и выработке провоспалительных белков. Наши расчеты показывают, что в ассоциированном с инсультом воспалении задействовано около 1300 генов", – отметил ведущий научный сотрудник лаборатории Андрей Хрунин.

Эксперты также провели исследование, в ходе которого изучили, как пептиды влияют на устранение причины инсульта. Они обнаружили, что эти препараты помогают мозгу быстрее восстанавливаться после заболевания.

По итогам исследований была создана работа, которая была опубликована в ведущих научных журналах мира.

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