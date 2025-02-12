Японские ученые выяснили, как овощной антиоксидант может спасти от седины

Несмотря на то что седые волосы нередко связывают с возрастом, многие люди прилагают значительные усилия, чтобы избежать этого. Ученые из Нагойского университета в Японии открыли антиоксидант, содержащийся в овощах, который способен «задерживать» процесс старения волос. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что это лютеолин — антиоксидант, имеющийся в таких овощах, как сельдерей, брокколи, морковь, лук и перец.

Японские ученые пришли к выводу, что лютеолин обладает уникальными лечебными свойствами, которые способны предотвратить поседение. Так, противоседеющие эффекты лютеолина связаны с его воздействием на эндотелины — белки, которые играют основную роль в коммуникации между клетками. Лютеолин оказывает минимальное влияние на циклы волос, что свидетельствует о том, что его ключевое действие направлено на поддержание пигментации, а не на рост или выпадение волос.

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