Йогурт с фруктами и витамины без анализов: онколог перечислил пять привычек, которые портят здоровье

Кандидат медицинских наук, онколог и лимфолог Владимир Ивашков перечислил распространенные ошибки в питании, которые многие россияне совершают изо дня в день, считая свой рацион правильным. По его словам, проблемы возникают не из-за крупных нарушений, а из-за мелких привычек, чей вред проявляется со временем, передает портал «Пруфы.рф ».

Одной из главных ошибок специалист назвал бесконтрольный прием витаминов. Он привел данные исследования NHANES за 2023 год, согласно которым около 87 процентов людей принимают поливитаминные комплексы без медицинских показаний. При этом витамины A, D и E способны накапливаться в организме и при избытке причинять вред, поэтому сначала стоит пройти обследование и определить реальные дефициты.

Вторая ошибка — перекос в пользу фруктов при нехватке овощей. Метаанализ, опубликованный в BMJ в 2024 году, показал: каждые дополнительные 200 граммов овощей в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13 процентов, тогда как-то же количество фруктов — лишь на 7 процентов. Оптимальным соотношением эксперты считают примерно 400 граммов овощей и 200 граммов фруктов в сутки. Также многие напрасно игнорируют замороженные продукты. Исследование в Journal of Food Science за 2023 год подтвердило, что правильная заморозка сохраняет до 90 процентов витамина C, поэтому вне сезона замороженные овощи и фрукты — хорошая альтернатива свежим.

Ивашков обратил внимание и на привычку смешивать йогурт с фруктами. По данным Food Chemistry за 2024 год, фруктовые кислоты могут снижать количество полезных бактерий и ослаблять пробиотические свойства продукта. Вместо фруктов он посоветовал добавлять к натуральному йогурту орехи или семена — они не вредят микрофлоре и повышают питательную ценность.

Наконец, важным фактором врач назвал время приема пищи. Исследование в Cell Metabolism за 2024 год показало, что ранний завтрак благоприятно влияет на обмен веществ, тогда как поздние ужины связаны с повышенным риском набора веса. Наиболее удобным режимом он считает завтрак в промежутке с 7 до 9 часов, обед — с 12 до 14, ужин — с 18 до 19 часов.