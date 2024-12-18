Юрист Алтунян рассказала, смогут ли пациенты засудить врачей в случае принятия нового законопроекта

Депутаты нижней палаты парламента приняли законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам юриста по защите прав пациентов Жанны Алтунян, теперь пациентам станет сложнее привлечь врачей к уголовной ответственности за некачественно оказанную услугу, если она не повлекла тяжкого вреда здоровью или смерть. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что все же у пациентов по-прежнему останется возможность подать к доктору гражданский иск и взыскать с него компенсацию за причиненный ущерб.

По мнению юриста, в этом случае пациенту необходимо будет доказать причинно-следственную связь между ухудшением здоровья и действиями врача с помощью соответствующей экспертизы.

Ранее сообщалось, что врач из-под Тулы ради премии диагностировал онкологию здоровым людям.