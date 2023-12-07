Юрист Соловьев объяснил опасность больничных листов в бумажном виде

С прошлого года в нашей стране изменились правила предоставления больничных отпусков: так, теперь больничный лист выдается только в электронном виде. В отдельных случаях больничный можно открыть даже без посещения врача. Юрист Иван Соловьев рассказал о подробностях оформления больничного. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, из-за объединения Пенсионного фонда и медстрахования в единый социальный фонд больничные оформляются только в электронном виде. Поэтому если предлагается больничный в бумажном виде — это мошенничество.

Юрист добавил, что при открытии больничного листа сведения о нем автоматически направляются его работодателю.

По его мнению, на данный момент больничные могут выдавать и госучреждения здравоохранения, и частные, имеющие соответствующую лицензию.