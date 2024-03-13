Юрист Соловьев считает необходимостью отзывать лицензии у навязывающих дополнительные услуги клиник

В нашей стране частные клиники зарабатывают хорошие деньги на оказании платных медуслуг. Кроме того, частные клиники обожают заниматься холодными обзвонами по телефонным базам потенциальных клиентов, предлагая пройти какое-либо обследование. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, в итоге человек проходит огромное число сканирований и анализов, за которые с него потребуют кругленькую сумму. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что врачам хорошо известны слабые места пациентов. Таким образом, человек стремится посетить популярных и дорогих специалистов, покупает дорогие лекарства, несмотря на то что существует множество аналогов, при этом проценты с этих продаж лекарственных препаратов оказываются в карманах врачей.

По мнению юриста, борьба за навязанные услуги ведется не только в медицине, но и в прочих сферах жизни. Так, могут навязать совершенно ненужную страховку в автосалоне.

Он добавил, что в том, что людям часто навязывают ненужные медуслуги и дорогие препараты, есть большая вина Росздравнадзора, помогающего этим частным клиникам мимикрировать под нормальные медучреждения. В действительности к таким действиям стоит относиться строго и отзывать лицензии у подобных клиник.