Юрист уточнила порядок выдачи больничного листа задним числом

Получить больничный лист за прошедшие дни возможно, однако такая процедура требует дополнительного медицинского подтверждения и решения специальной комиссии. Об этом ТАСС сообщила медицинский юрист Мария Посадкова из Президентской академии.

По ее словам, подобная процедура не является стандартной и требует наличия обоснованных медицинских причин. Решение о выдаче такого документа принимает не один лечащий врач, а врачебная комиссия.

Эксперт пояснила, что действующие нормы не позволяют врачу самостоятельно оформлять или продлевать листок нетрудоспособности за прошедший период.

При этом возможность оформления больничного задним числом предусмотрена в случаях, когда пациент обратился за медицинской помощью с задержкой или если врач посещал его на дому, но заболевание требует официального подтверждения временной нетрудоспособности.

