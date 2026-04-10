В Центральной России ожидается скорое появление комаров

Жителям Центральной России стоит готовиться к скорому появлению комаров. Как сообщила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, их массовое появление ожидается вскоре после периода заморозков.

По ее оценке, в регионе уже складываются подходящие условия для распространения насекомых. Речь идет о повышенной влажности, устойчивых положительных температурах на уровне 10–12 градусов, а также полном исчезновении снежного покрова.

Эксперт пояснила, что после окончательного схода снега потребуется примерно неделя, чтобы в воздухе вновь появился характерный звук комаров.

До этого инфекционисты проанализировали сообщения о распространении дирофиляриоза в Московской области и объяснили, насколько опасны укусы местных насекомых для здоровья человека весной 2026 года.