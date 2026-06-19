«Почтовый лес» появился в Московской области

На территории Звенигородского лесничества сотрудники Почты России и сервиса умного лесовосстановления «Сохрани лес» высадили порядка 15 тыс. елей. Акция направлена на восстановление лесных массивов, пострадавших от пожаров и других природных катаклизмов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Масштаб проекта выходит далеко за пределы одного региона: с начала года партнеры провели посадки в 6 субъектах страны, в общей сложности разместив свыше 70 тыс. деревьев на площади 21,4 га. А за все время совместной работы по всей России удалось высадить более 200 тыс. деревьев.

Присоединиться к проекту может любой желающий. Сделать взнос на лесовосстановление можно прямо в почтовом отделении — как наличными, так и безналичным способом. А с апреля 2026 года опция доступна и в цифровом формате: через мобильное приложение или сайт Почты.

Чтобы отслеживать результаты своего вклада, участнику нужно зарегистрироваться на сайте почтовыйлес.рф. В личном кабинете будут доступны фото- и видеоотчеты о проведенных посадках в разных лесничествах и национальных парках, а также статистика личных достижений в деле сохранения природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.