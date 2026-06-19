Вера Брежнева поделилась фото в бикини на фоне «заедания стресса»

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Артистка призналась, что привела себя в форму после непростого периода. По ее словам, в течение почти года она «заедала стресс», питалась беспорядочно и не следила за фигурой. Однако в какой-то момент Брежнева решила изменить привычки и взяла себя в руки. Теперь она чувствует себя комфортно и уверенно.

Кроме того, Вера поделилась важным личным открытием. Она рассказала, что после 40 лет начала принимать себя без «украшательств». Певица больше не боится критики и смело публикует кадры без макияжа и фильтров. Брежнева отметила, что долго шла к этому состоянию, но теперь рада, что может быть собой.

Ранее телеведущая Елена Летучая порадовала поклонников свежими кадрами с отдыха.