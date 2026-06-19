Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Тэйвс объявит о завершении карьеры

Известный канадский нападающий Джонатан Тэйвс завершит карьеру. Как сообщил инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта, 19 июня хоккеист соберет пресс-конференцию и объявит о своем решении.

38-летний хоккеист провел 15 сезонов в составе «Чикаго Блэкхокс», с которым выиграл три Кубка Стэнли. Тэйвс был капитаном «Ястребов». В 2010 году он получил приз «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф).

По окончании сезона 2022/23 Тэйвс взял трехлетнюю паузу в карьере, однако перед началом минувшего сезона подписал однолетний контракт с командой из своего родного города — «Виннипег Джетс». Ветеран отыграл в составе «Реактивщиков» все 82 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 29 (11+18) очков.

В составе сборной Канады Тэйвс дважды выигрывал Олимпийские игры, а также становился чемпионом мира. Таким образом, нападающий входит в Тройной золотой клуб.

Ранее стало известно, что защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков хочет вернуться в «Лос-Анджелес».