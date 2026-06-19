Комплексный подход к управлению лесами Подмосковья: итоги и перспективы

В регионе выстроена комплексная система управления лесами, опирающаяся на слаженное взаимодействие 3 составляющих — работ, технологий и кадрового потенциала. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин на заседании Мособлдумы.

Ключевым решением стало создание единого государственного автономного учреждения «Мособллес». Подмосковье первым в стране реализовало такую модель, объединив ранее разрозненные структуры. Сегодня под общим управлением трудятся свыше 2 тыс. специалистов и задействовано более 1 тыс. единиц техники.

Благодаря этому существенно нарастили объемы собственных работ: доля лесовосстановительных мероприятий, выполняемых силами учреждения, поднялась с 3 до 83%, а группировка пожаротушения увеличилась в 2 раза — в результате все лесные пожары в регионе ликвидируют в 1-е сутки, что остается лучшим показателем по России. При этом в лесном хозяйстве делают ставку не только на ликвидацию угроз, но и на профилактику: возрождены рубки ухода, а в перспективе планируют внедрить рубки сохранения, чтобы системно поддерживать здоровье насаждений и избегать масштабных санитарных вмешательств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.