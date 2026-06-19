Умный сервис поможет сообщить о продаже сельскохозяйственных земель в Подмосковье

В Подмосковье упростили процедуру уведомления о продаже сельхозземель: на региональном портале доработали соответствующую услугу с помощью умного сервиса «Предзаполнение полей». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровизация процесса началась в 2019 году, теперь взаимодействие с сервисом стало еще удобнее. Достаточно ввести кадастровый номер участка — и система автоматически подставит основные характеристики земли, проверит ее категорию и вид разрешенного использования. Кроме того, сервис подскажет, в каких случаях подавать извещение не нужно — это экономит время и снижает риск ошибок при оформлении.

Услуга «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения» размещена на региональном портале в разделе «Гражданам» → «Земля» → «Другое». В извещении продавец указывает цену участка, его размер, местоположение и срок, до истечения которого должен быть произведен взаимный расчет. Это обязательный шаг: у Московской области есть приоритетное право покупки земель сельхозназначения.

Важно учитывать, что услуга не распространяется на садовые и огородные участки, а также на земли, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

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