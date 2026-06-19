В ЖК «Мечта» Дмитровского округа возведут детский сад

В ЖК «Мечта» Дмитровского округа возводят детский сад, рассчитанный на 400 мест, на стройплощадке уже готовы фундаментная плита, стены и перекрытия цокольного этажа (подземной части здания). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Теперь специалисты будут проводить бетонирование колонн и возведение стен первого этажа. В здании будет три этажа, его площадь составит более 3 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 16 групп, там разместят залы для музыки и гимнастики, кабинеты для педагогов, медицинский и пищевой блоки. Сдать объект планируют в декабре 2027 года.

В комплексе представлены малоэтажные кварталы («Любовь», «Пение птиц», «Дружба»), коттеджи («Лесная мелодия») и таунхаусы («Квартал Тюльпанов», «Земляничная поляна»). Жителям доступны досуговый центр, медцентр и кабинет врача общей практики, детские и спортивные площадки, гимназия «Преображение», детский сад и муниципальная школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.