В Красноярском крае планируют закрыть семь районных судов из-за малого числа жителей

В Госдуму во вторник, 16 июня, поступил законопроект, предусматривающий упразднение семи районных судов в Красноярском крае, сообщила prmira.ru.

Как разъяснили в объединенной пресс-службе судов региона, постоянные судебные присутствия представляют собой структурные подразделения, по сути являющиеся «филиалами» окружных судов. В таких территориях судебные функции осуществляет один судья, который там же проживает и работает. По своей функциональности ПСП полностью идентичны районным судам.

В пояснительной записке к документу указано, что причинами ликвидации судов стали недостаточная численность судейского корпуса и низкая плотность населения в соответствующих районах. Разработчики законопроекта уверяют, что эти изменения не скажутся на устойчивости судебной системы региона, а напротив — позволят перераспределить нагрузку между судьями укрупненных судов, сократить сроки разбирательств и повысить качество правосудия.

«Законопроект позволит привести судебную систему Красноярского края в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства и оптимизировать процесс отправления правосудия», — указано в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье защитил бюджет Красногорска от необоснованных претензий управляющей компании.