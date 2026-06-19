В больницы Подмосковья поступило более 100 единиц оборудования для реабилитации

С начала 2026 года в больницы Подмосковья поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 млн рублей, медтехнику уже ввели в работу в Щелковской, Чеховской, Солнечногорской и других больницах региона, а также областном госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Медицинская реабилитация играет важную роль в восстановлении после болезни или травмы», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование помогает пациентам восстанавливать двигательные функции, координацию и физическую активность после инсультов и других заболеваний, а также полученных травм и операций. В частности, медорганизации получили тренажеры с биологической обратной связью, аппараты для механотерапии, оборудование для восстановления двигательной активности, комплексы для тренировки равновесия и координации движений и не только.

Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В регионе также реализуют федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», который направлен на повышение доступности и качества реабилитационной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.