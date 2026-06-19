Экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова ждет первенца в 33 года

В личном блоге артистка опубликовала снимки на фоне морского побережья. На фото она позирует в белом летящем платье, которое подчеркивает округлившийся живот. Анастасия подписала публикацию фразой: «Моя новая эра».

Новость мгновенно прокомментировали звездные подруги и коллеги Кожевниковой. Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова написала: «Какая невероятная новость! Мои поздравления».

Певица Эрика Герцег, также участница некогда популярного коллектива, коротко отметила: «Ура! Поздравляю!». Участница детского «Голоса» Сабина Мустаева также оставила теплые слова.

Кожевникова родилась 26 марта 1993 года в городе Южноукраинске. Широкую известность ей принесло участие в шоу «Хочу V ВИА Гру», где она вместе с Романовой и Герцег одержала победу и стала частью обновленного состава группы.

В составе «ВИА Гры» певица записала такие хиты, как «У меня появился другой», «Перемирие» и другие. В 2015 году коллектив получил «Премию Муз-ТВ» за сингл «Кислород».

В конце августа 2018 года Анастасия вышла замуж за своего школьного друга Кирилла Сниткова. Сразу после свадьбы она приняла решение покинуть «ВИА Гру» и начать сольную карьеру.

Ранее сообщалось, что экс-участница «Холостяка» Лиза Адаменко, сбежавшая от миллионера, стала мамой.