Как отличить бактериальное ОРЗ от вирусного: советы врача

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) могут быть вызваны разными возбудителями — вирусами, бактериями или грибками. От природы инфекции зависит тактика лечения, а предположить тип возбудителя можно по характерным симптомам. Об этом в интервью « Газете.Ru » рассказала профессор кафедры факультетской терапии ИМД Пироговского Университета, врач высшей категории Наталья Орлова.

По словам специалиста, ключевые различия между бактериальным и вирусным ОРЗ проявляются в особенностях течения болезни. Так, при бактериальных инфекциях чаще всего доминирует локальный симптом — например, при ангине резко выражена боль в горле. Температура при таком типе инфекции поднимается постепенно, до уровня 37−38°C, и сохраняется более 5 дней, снижаясь лишь на фоне приема антибиотиков.

В случае вирусных инфекций картина иная: на первый план выходят симптомы общей интоксикации. Температура нередко достигает 38,5°C, но обычно держится не дольше 5 дней и может снижаться самостоятельно, без специфического лечения. При ОРВИ симптоматика более разнообразная: одновременно могут наблюдаться насморк, боль в горле, кашель и выраженное общее недомогание.

Врач также обратила внимание на то, что разные вирусы-возбудители ОРВИ имеют свои «фирменные» признаки. Например:

при риновирусной инфекции главным симптомом становится ринорея (обильные выделения из носа);

аденовирусная инфекция нередко сопровождается конъюнктивитом и полиаденитом (воспалением нескольких групп лимфоузлов);

грипп отличается выраженной интоксикацией, высокой температурой (выше 38,5°C), сильной слабостью и чувством разбитости.

Что касается лечения, то немедикаментозные меры (постельный режим, диета, обильное питье) универсальны для всех ОРЗ. А вот лекарственная терапия подбирается с учетом возбудителя:

при бактериальных инфекциях назначают антибиотики и местные антисептики;

при ОРВИ — противовирусные препараты (важно начать прием в первые 48 часов от начала болезни);

жаропонижающие, противокашлевые, муколитики и сосудосуживающие назальные спреи используются симптоматически, независимо от типа возбудителя.

При этом врач особо подчеркнула: антибактериальная терапия при вирусных инфекциях не применяется, поскольку антибиотики не оказывают действия на вирусы.

