«Шел и забыл, что хотел»: невролог объяснил, что стоит за провалами в памяти у молодых

Результаты масштабного исследования, опубликованные в авторитетном журнале Neurology, выявили тревожный тренд: за последнее десятилетие когнитивные нарушения, включая проблемы с памятью и концентрацией внимания, удвоились среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы понять причины этого явления и найти практические решения, gazetametro.ru обратилась к неврологу Российского центра неврологии и нейронаук Роману Люкманову.

Эксперт развеивает мифы и дает конкретные рекомендации, полезные для всех, кто заметил у себя «провалы» в памяти.

Первый и главный шаг при любых подозрениях — обратиться к врачу. Часто забывчивость (куда положил ключи, вылетевшее из головы слово) связана не с повреждением памяти, а со снижением концентрации из-за стресса или многозадачности. Однако это может быть и симптомом соматических проблем: анемии, дефицита витаминов, нарушений в работе щитовидной железы или последствий травмы. Прежде чем думать о тяжелых диагнозах, необходимо исключить эти излечимые причины. Люкманов выделяет три ключевых механизма памяти, которые могут давать сбой: перевод информации из оперативной в долговременную память, удержание информации и процесс припоминания.

Борьба с когнитивным регрессом, особенно у молодых, строится на трех китах: базовое здоровье, качественный отдых и правильная интеллектуальная нагрузка. Мозгу критически необходимы четыре компонента: кислород, глюкоза, вода и сон. Поэтому важно следить за питанием, контролировать уровень холестерина (сдавать липидограмму после 35 лет) и артериальное давление, а также обеспечивать себе качественный сон без пробуждений.

«Мы не можем увеличить время отдыха, но можем сделать его более качественным – не залипать в телефоне, а идти, например, в парк», — отметил эксперт.

Что касается тренировки мозга, здесь работает принцип «используй или потеряешь». Однако просмотр сериалов и беглое чтение блогов, по словам Люкманова, не являются полезной нагрузкой — они, наоборот, способствуют «отупению». Эффективными инструментами являются:

Изучение новых языков.

Освоение музыкального инструмента или вокала.

Психометрические тренировки (единоборства, упражнения на ритм и координацию).

Вдумчивое чтение с последующим анализом и обсуждением.

Игра в шахматы, которая задействует множество зон мозга.

Таким образом, проблема «дырявой» памяти у молодых — это чаще всего следствие образа жизни, а не необратимых изменений. Решение — в осознанном подходе: регулярная проверка здоровья, цифровая гигиена, качественный сон и замена пассивного поглощения информации на активную, сложную интеллектуальную деятельность.

