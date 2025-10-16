Какие виды медпомощи будут бесплатными в 2026 году

Фото: [ Процедурный кабинет во взрослой поликлинике после капитального ремонта в Волоколамске/Медиасток.рф ]

В Нижегородской области объявили о перечне медицинских услуг, которые будут бесплатными для жителей в 2026 году. Среди них высокотехнологичные операции, трансплантации органов, сложные офтальмологические вмешательства и клеточные терапии, сообщает « В городе N ».

В программу государственных гарантий включены: трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы, фотодинамическая терапия, лапароскопическое гастрошунтирование и продольная резекция желудка, замена кардиовертера-дефибриллятора и применение CAR-T клеточного продукта.

В репродуктивную диспансеризацию женщин войдут определение ДНК вируса папилломы и жидкостное цитологическое исследование шейки матки. Нормативы затрат на диспансеризацию снизят на 2,5%, а на диспансерное наблюдение увеличат на 15–30%. Административно-управленческий персонал получит индексацию зарплаты на 4%. В программу добавят нормативы для вакцинации пожилых граждан против пневмококковых инфекций.

Средняя стоимость лечения вирусного гепатита С снизится на 44,7% благодаря новым дженерикам. При этом объем финансирования лечения составит 14,1 млрд рублей, что сохранит поддержку всех нуждающихся пациентов.

