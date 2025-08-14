Камчатские медики назвали главные привычки, разрушающие сердце

Камчатские медики бьют тревогу — современный образ жизни медленно, но верно убивает сердце. Как пишет портал «Камчатка Сегодня», по статистике, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности.

Врачи Камчатского Центра общественного здоровья выделили семь главных факторов риска, которые подстерегают каждого человека в повседневной жизни.

Так, хроническое недосыпание оказалось опаснее, чем многие предполагали. Регулярная нехватка сна удваивает риск развития сердечных заболеваний. Организм не успевает восстановиться, что приводит к постепенному износу сердечной мышцы.

Частые стрессы стали настоящей эпидемией современности. Выброс адреналина вызывает вазоспазм, повышает давление и провоцирует тахикардию. Постоянное напряжение буквально изнашивает сосуды, делая их хрупкими и уязвимыми.

Гиподинамия — бич офисных работников и любителей диванов. Малоподвижный образ жизни замедляет кровоток, приводит к застою и в перспективе может вызвать сердечную недостаточность. Врачи напоминают, что сердце — это мышца, которая требует регулярной нагрузки.

Особую опасность представляют вредные привычки, отмечают медики. Алкоголь и сигареты вызывают тахикардию, сужают сосуды и нарушают кровообращение. Каждая выкуренная сигарета и лишняя рюмка — это удар по сердечно-сосудистой системе.

Неправильное питание с избытком жирных, сладких и мучных продуктов ведет к ожирению и сосудистым патологиям. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце, заставляя его работать на износ.

Отдельная опасность — неконтролируемое потребление соли. Врачи подчеркнули, что превышение нормы в 1,5 мг в сутки задерживает жидкость, вызывает отеки и увеличивает нагрузку на сердце. Многие даже не подозревают, сколько скрытой соли содержится в привычных продуктах.

Даже безобидная на первый взгляд любовь к кофе может обернуться проблемами. Более 1–2 чашек в день повышают давление, могут вызвать тахикардию и даже спровоцировать приступ стенокардии.

Камчатские кардиологи призывают внимательнее относиться к своему здоровью. Небольшие изменения в привычках сегодня могут спасти сердце завтра. Медики напомнили, что профилактика всегда лучше лечения, особенно когда речь идет о главном моторе организма человека.

