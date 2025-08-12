Врач Артищев пояснил безопасность хрустения пальцами для здоровья

Многие любят похрустеть пальцами, но мало кто знает, что на самом деле происходит в суставах при этом. Как объяснил Life.ru специалист Пироговского университета Вячеслав Артищев, характерный звук возникает при схлопывании газовых пузырьков в синовиальной жидкости.

Долгое время считалось, что эта привычка может привести к артриту или другим проблемам с суставами. Однако современные исследования, включая 60-летний эксперимент врача Дональда Унгера, доказали обратное. У здоровых людей хруст пальцами не вызывает воспалений, деформаций или снижения силы хвата.

По словам медика, важно понимать: если хруст сопровождается болью, отеком или ограничением подвижности — это повод обратиться к врачу. Такие симптомы могут сигнализировать о развитии артроза или других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

