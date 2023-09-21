Камень размером с апельсин: Щелковские врачи помогли пятидесятичетырехлетнему мужчине

Щелковские врачи удалили у пятидесятичетырехлетнего мужчины камень в мочевом пузыре размером с апельсин. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что пять лет назад у пациента была травма спины, из-за которой он долгое время был обездвижен. Затем он прошел реабилитацию и начал двигаться. А спустя некоторое время у него появились жалобы на мочеиспускание, и мужчина обратился к врачам. Ему провели обследование, сделали УЗИ и направили на операцию.

Врач-уролог Александр Панкратов рассказал, что благодаря новому оборудованию — лапароскопической стойке для проведения малоинвазивных эндоскопических вмешательств, операция прошла успешно. А к концу недели он уже был выписан из медучреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.