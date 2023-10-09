Камни в обеих почках пожилой пациентке успешно удалили врачи за одну операцию в Дубне

Дубненские врачи удалили семидесятиоднолетней женщине лазером камни в обеих почках за одну операцию. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что пожилую женщину госпитализировали в урологическое отделение Дубненской больницы с жалобами на ухудшение самочувствия, болевой синдром в области почек и затрудненное мочеиспускание. Тяжесть состояния также была обусловлена возрастом и сопутствующей патологией — болезнью Альцгеймера.

Завотделением Виктор Викулов рассказал, что была проведена билатеральная трансуретральная фибролитотрипсия — одновременное дробление лазером камней обеих почек на мельчайшие фрагменты, что позволило вывести их естественным путем.

К счастью, данная операция прошла успешно и заняла не более получаса. На вторые сутки пациентка чувствовала себя хорошо и была выписана под амбулаторное наблюдение.

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