«Канцероген, сравнимый с курением». Врачи предупредили о риске развития меланомы из-за солярия

Посещение солярия повышает риск развития онкологических заболеваний кожи. Об этом со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства сообщает британское издание The Mirror.

По словам профессора Меганы Пандит, национального медицинского директора ведомства, эстетический эффект от ультрафиолета в кабинках для загара временный, а вот ущерб, наносимый дерме, остается навсегда.

«Загар после солярия может продержаться всего несколько недель, но вред для кожи остается на всю жизнь. Солярии облучают кожу высокими дозами ультрафиолетового излучения, что повышает риск развития меланомы и других видов рака кожи, особенно у молодых людей», — цитирует газета слова профессора.

В публикации также подчеркивается, что распространенное заблуждение о пользе искусственного загара для восполнения витамина D или терапии дерматологических проблем не имеет под собой оснований.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.