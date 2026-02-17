«Канцероген в отношениях». Врач объяснил, к каким видам рака могут привести случайные половые связи

Врач-онколог Игорь Вихлянов в интервью aif.ru предостерег от легкомысленного отношения к выбору партнеров, назвав беспорядочные половые связи одним из факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

По его словам, такой образ жизни сам по себе является канцерогеном, способным запустить опасные процессы в организме, причем далеко не всегда в области половых органов.

Как пояснил специалист, основная опасность кроется в высоком риске заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ). Этот вирус медики называют причиной 70% диагностируемых случаев рака шейки матки. Но этим его опасность не ограничивается: ВПЧ также способен вызывать злокачественные опухоли анального канала, ротоглотки, полости рта, а также рак вульвы и влагалища у женщин и полового члена у мужчин.

Помимо ВПЧ, беспорядочные связи многократно повышают вероятность инфицирования вирусами гепатита и иммунодефицита человека (ВИЧ). Игорь Вихлянов подчеркнул, что ВИЧ наносит сокрушительный удар по иммунной системе, лишая организм естественной защиты от перерождения клеток. Как следствие, подавляющее большинство людей с таким диагнозом рано или поздно попадают под наблюдение онкологов, резюмировал доктор.

Ранее онколог Черемушкин связал жирный рацион мужчин с развитие колоректального рака.