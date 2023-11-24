Кардиохирург Федоров назвал способы справиться с гипертонией без лекарств

Медикаментозное лечение гипертонии может быть неэффективным, если пациент не соблюдает здоровый образ жизни. Врач-кардиохирург Алексей Федоров рассказал о том, как распознать у себя гипертоническую болезнь и что с этим делать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что основным признаком гипертонии у человека является стойкое повышение артериального давления, измерить которое можно с помощью тонометра.

По мнению медика, в случае если человек в течение долгого времени видит на тонометре высокие показатели артериального давления, ему следует обратиться к врачу.

Он пояснил, что давление может повышаться из-за различных эндокринных заболеваний, опухолей, продуцирующих адреналин из надпочечников, и иных болезней. В этом случае дальнейшим лечением будут заниматься соответствующие специалисты.

По словам врача, самостоятельно улучшить состояние можно путем отказа от вредных привычек, ограничения употребления пищевых продуктов, которые у конкретного человека вызывают повышение давления, снижение массы тела, борьба с гиподинамией.