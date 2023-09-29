Кардиолог Бирюкова перечислила недуги, которые могут стать причиной внезапной смерти
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От сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают миллионы людей, и в половине летальных исходов речь касается внезапной сердечной смерти. Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, какие недуги могут стать ее причиной. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, это ишемическая болезнь, гипертрофическая кардиомиопатия, синдром укороченного интервала PQ.
Медик отметила, что симптомами первой являются жгучая, практически нестерпимая боль за грудиной длительностью более 15-20 минут, слабость, страх смерти и холодный пот. Для гипертрофической кардиомиопатии характерны боль и дискомфорт в груди, сердцебиение, одышку, обмороки и предобморочные состояния.
По ее мнению, синдром укороченного интервала PQ проявляется в виде внезапно начавшейся тахикардии, слабости, дискомфорта в груди, бледности кожного покрова, похолодания конечностей, предобморочного состояния и обморока.