Кардиолог Бирюкова перечислила недуги, которые могут стать причиной внезапной смерти

От сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают миллионы людей, и в половине летальных исходов речь касается внезапной сердечной смерти. Врач-кардиолог Анна Бирюкова рассказала, какие недуги могут стать ее причиной. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, это ишемическая болезнь, гипертрофическая кардиомиопатия, синдром укороченного интервала PQ.

Медик отметила, что симптомами первой являются жгучая, практически нестерпимая боль за грудиной длительностью более 15-20 минут, слабость, страх смерти и холодный пот. Для гипертрофической кардиомиопатии характерны боль и дискомфорт в груди, сердцебиение, одышку, обмороки и предобморочные состояния.

По ее мнению, синдром укороченного интервала PQ проявляется в виде внезапно начавшейся тахикардии, слабости, дискомфорта в груди, бледности кожного покрова, похолодания конечностей, предобморочного состояния и обморока.