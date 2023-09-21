Кардиолог Деревянкина перечислила способы отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза

По словам врача-кардиолога Дианы Деревянкиной, болевые ощущения в области сердца могут быть не связаны с данным органом и вызваны иными причинами. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что нужно определить точное место боли. Так, при невралгии болевые ощущения становятся сильнее при резких движениях, а боль ощущается как стреляющая.

По мнению медика, при сердечной боли возникают неприятные ощущения в передней части грудной клетки, может отдавать в область нижней челюсти. Она давящая, сжимающая, жгучая, режущая, реже ноющая или колющая, но при этом недолгая.