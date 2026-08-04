Кардиолог Кокин объяснил, почему в жару даже у здоровых людей скачет давление

Кардиолог предупредил о скрытой летней угрозе для сердца. О том, как жара меняет давление и почему в это время стоит пересмотреть питание, «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин.

По его словам, летний зной заставляет сердечно-сосудистую систему работать на пределе возможностей. Организм старается охладиться: сосуды расширяются, человек потеет. Это помогает не перегреться, но одновременно нарушает привычный кровоток и вымывает соли.

Интересно, что у большинства здоровых людей тонометр в жару может показывать пониженные цифры. Причина — в расширенных сосудах. Пытаясь выровнять ситуацию, сердце начинает биться чаще и прогоняет через себя большие объемы крови. Возникает парадокс: давление упало, а нагрузка на сердечную мышцу возросла.

Особенно опасным такое состояние становится при недостатке воды. Если потери жидкости с потом не восполнять, кровь густеет. Сердцу приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы качать вязкую жидкость. Для людей с гипертонией, ишемией, сердечной недостаточностью или аритмией такая погода может обернуться резким ухудшением самочувствия, предупредил доктор Кокин.

Чтобы защитить сердце летом, эксперт советует обратить пристальное внимание на то, что мы едим и пьем. Главный враг в жару — соленая пища. Она задерживает воду в теле, увеличивает объем крови и провоцирует рост давления, создавая лишнюю работу для сосудов.

Медик напомнил о норме Всемирной организации здравоохранения: не больше чайной ложки соли в сутки. Причем считать нужно абсолютно всю соль, включая ту, что уже содержится в хлебе, колбасах или соусах. Пациентам с больными почками или хронической гипертонией врач может урезать эту норму еще сильнее.

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