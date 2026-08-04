В Госдуме предложили повысить зарплаты врачей до 200% от среднего дохода в регионах

Уровень оплаты труда врачей нужно повысить до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Кроме того медицинским работникам необходимо предоставить дополнительные социальные гарантии, включая обеспечение жильем по аналогии с отдельными категориями госслужащих. Такое мнение ТАСС высказал депутат Сергей Миронов.

Политик считает, что для реализации подобных мер потребуется увеличить государственные расходы на здравоохранение как минимум в два раза — до уровня около 7% ВВП.

Миронов также обратил внимание на данные Минздрава, согласно которым в 2026 году число заявлений в медицинские вузы выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Однако, по его оценке, далеко не все выпускники готовы строить карьеру в государственных больницах и поликлиниках.

По мнению парламентария, после обязательной отработки многие молодые специалисты могут переходить в частные клиники, где условия труда и уровень доходов зачастую значительно выше. Именно поэтому, считает он, повышение зарплат и расширение мер поддержки способны сделать работу в государственной системе здравоохранения более привлекательной.

Ранее сообщалось, что за год зарплаты детективов выросли до 174 тысяч рублей.