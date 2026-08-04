Тысячи жителей Южно-Сахалинска останутся без света 5 августа

В ближайшую среду часть Южно-Сахалинска временно останется без электричества. О предстоящих ограничениях и точном времени проведения работ жителей предупредила пресс-служба компании «Сахалинэнерго».

Энергетики проведут плановый ремонт на сетях. Это необходимая процедура для поддержания надежности электроснабжения, однако она принесет временные неудобства для большого числа горожан. Подачу ресурса приостановят в дневные часы: света не будет с 13:30 до 16:00.

Под отключение попадает обширный перечень адресов. В зону ремонта вошли как многоквартирные дома на крупных магистралях, так и частный сектор. В частности, электричество отключат в ряде домов на улицах Ленина, Сахалинской, Железнодорожной и Западной. Ограничения также коснутся почти двух десятков садовых товариществ. Среди них: «Лотос», «Вишенка», «Гвоздичка», «Картонажник», «Колхида», «Локомотив», «Надежда-2», «Росинка», «Аграрник», «Мукомол» и другие.

Кроме жилых построек, обесточенной окажется и социальная инфраструктура, включая здание средней школы № 14. Полный список затронутых ремонтом переулков и домов опубликован на официальных ресурсах энергокомпании. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать свои дела на этот период.

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