На братском кладбище Лестене в городе Тукумс состоялась торжественная церемония похорон 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, которого местные общественные деятели назвали ветераном латышского легиона и известным активистом. Об этом сообщает латвийское общественное телевидение LTV, пишет РЕН ТВ .

Мужчина ушел из жизни в возрасте 102 лет. По данным российских независимых организаций, исследовавших тему нацистских пособников, Эзергайлис родился в 1923 году и в период Второй мировой войны входил в состав латышского добровольческого легиона СС.

В современной Латвии отношение к его фигуре было иным: после восстановления независимости страны государственные власти удостоили его ордена Трех звезд — этой наградой в республике отмечают за высшие заслуги перед отечеством. На церемонии прощания в честь покойного прозвучали оружейные залпы.

До этого стало известно, что врачи назвали обязательный набор летней аптечки.