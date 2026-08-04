В столичный регион во вторник придет комфортное тепло без осадков
Гидрометцентр: в Москве 4 августа будет до +28 градусов и без дождей
Фото: [Природа Подмосковья: весна в Тучково Рузского округа/Медиасток.рф]
На официальном сайте Гидрометцентра России опубликованы свежие метеоданные, согласно которым во вторник, 4 августа, жителей Москвы и Подмосковья ожидает теплая погода с переменной облачностью и без дождей.
В дневные часы воздух в столице прогреется до комфортных +26…+28 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до +15.
В городах Московской области дневной температурный фон будет более разнообразным — от +24 до +29 градусов, при этом ночью в отдельных районах может похолодать до +12.
Синоптики также отмечают, что сильного ветра в этот день не предвидится, а показатели атмосферного давления зафиксируются на уровне 750–751 миллиметра ртутного столба.
До этого стало известно, что в Москве температура воздуха поднимется почти до 30 градусов.