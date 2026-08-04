Роспотребнадзор оценил риски кишечных инфекций и дал памятку на лето

Роспотребнадзор оценил угрозу кишечных инфекций в летний сезон. Ведомство заверило, что ситуация в стране спокойная, но напомнило о жестких правилах безопасности на кухне и на отдыхе. Об этом пишет ТАСС .

В пресс-службе надзорного органа пояснили: теплая погода традиционно повышает риски отравлений. Главные враги — неправильное хранение продуктов, плохо прожаренное мясо, сырая вода из сомнительных источников и банальные грязные руки.

Чтобы не попасть в больницу, специалисты требуют мыть руки с мылом перед едой, после улицы и контакта с животными. Пить только бутилированную или кипяченую воду, избегать льда неизвестного происхождения. Овощи, фрукты и зелень — тщательно промывать проточной водой, а при необходимости обдавать кипятком.

На кухне — строгий порядок. Скоропортящееся хранить в холодильнике, готовые блюда не держать в тепле, следить за сроками годности. Мясо, птицу, рыбу и яйца прожаривать до конца. Для сырых и готовых продуктов завести разные доски и ножи.

На пикнике или в поездке лучше брать еду в термосумках, защищать ее от мух и пыли. Не покупать готовую снедь с лотков на улице. Купаться только в проверенных местах и не глотать воду. Родителей просят следить за детской гигиеной, особенно после игр и перед перекусом.

При первых симптомах — тошноте, рвоте, диарее или температуре — Роспотребнадзор призывает немедленно обращаться к врачу и не пытаться лечиться дома. Заболевшего изолировать: выделить отдельную посуду и полотенце, чаще мыть полы.

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