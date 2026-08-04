Российский ученый оценил потенциал пальмового масла в регенеративной медицине
Профессор Медведев: производные пальмового масла улучшают здоровье зубов
Компоненты пальмового масла способны стать основой для новых материалов, применяемых в стоматологии и регенеративной медицине. Об этом «Газете.Ru» сообщил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.
По словам специалиста, главной проблемой после травм и установки имплантов остаются воспаление и инфекции, которые замедляют восстановление тканей. Содержащиеся в пальмовом масле токотриенолы, токоферолы и каротиноиды помогают снижать окислительный стресс, защищают клетки костной ткани и способствуют ее восстановлению.
Кроме того, производные пальмового масла обладают антимикробными свойствами. Как отметил ученый, они способны повреждать оболочки патогенных микроорганизмов и препятствовать их размножению, снижая риск осложнений после операций.
Медведев сообщил, что такие компоненты рассматриваются для создания покрытий зубных имплантов, гидрогелей и 3D-печатных медицинских матриц. По его словам, подобные материалы отличаются возможностью точной настройки состава и скорости растворения, а также позволяют использовать побочные продукты переработки пальмового масла.
При этом эксперт подчеркнул, что до широкого внедрения технологии необходимо провести масштабные клинические исследования, которые подтвердят их безопасность и эффективность.
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