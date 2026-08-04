В Иране раскрыли цели для ответного удара по Украине: Тегеран остановили извинения Киева

Тегеран был готов нанести удары по украинской территории, но в последний момент отказался от этой идеи. О том, какие объекты фигурировали в планах и что заставило Иран пересмотреть решение, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на военного советника верховного лидера, об этом пишет ТАСС .

Мохсен Резаи, занимающий пост советника аятоллы Хаменеи, заявил, что после атаки на иранское судно в Каспийском море военные планировали поразить три цели на Украине. Это был прямой ответ на действия ВСУ. Однако в ситуацию вмешалась дипломатия: Киев принес извинения, и пуск ракет был отменен.

Несмотря на такой шаг назад, позиция Тегерана остается жесткой. Резаи особо отметил, что отказ от силового сценария не означает прощения. По его словам, Украина в любом случае должна ответить за случившееся. Эту же мысль транслирует иранское агентство Fars.

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