В Иране раскрыли цели для ответного удара по Украине: Тегеран остановили извинения Киева
Советник лидера Ирана: мы приготовили три цели, но Украина успела извиниться
Тегеран был готов нанести удары по украинской территории, но в последний момент отказался от этой идеи. О том, какие объекты фигурировали в планах и что заставило Иран пересмотреть решение, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на военного советника верховного лидера, об этом пишет ТАСС.
Мохсен Резаи, занимающий пост советника аятоллы Хаменеи, заявил, что после атаки на иранское судно в Каспийском море военные планировали поразить три цели на Украине. Это был прямой ответ на действия ВСУ. Однако в ситуацию вмешалась дипломатия: Киев принес извинения, и пуск ракет был отменен.
Несмотря на такой шаг назад, позиция Тегерана остается жесткой. Резаи особо отметил, что отказ от силового сценария не означает прощения. По его словам, Украина в любом случае должна ответить за случившееся. Эту же мысль транслирует иранское агентство Fars.
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