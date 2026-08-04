Эксперт объяснила, как изменится оплата после запуска единого QR-кода

С 1 сентября 2026 года в России начнется поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода, который должен упростить процесс безналичной оплаты. Об этом « Газете.Ru » рассказала генеральный директор компании «Финтеллект» Татьяна Волкова.

По словам эксперта, единый QR-код позволит отказаться от ситуации, когда покупателю приходится выбирать один из нескольких кодов на кассе. Это сделает оплату быстрее и удобнее.

Вместе с тем Волкова рекомендовала внимательно изучать условия обслуживания в своем банке. Она отметила, что при оплате банковской картой по ряду программ лояльности начисляется кэшбэк, тогда как при расчетах через QR-код такая возможность предусмотрена не всегда. При регулярных покупках эта разница может оказаться существенной.

Эксперт подчеркнула, что универсальный QR-код следует рассматривать как дополнительный способ оплаты, а не замену банковским картам. По ее мнению, пользователям важно выбирать наиболее выгодный вариант в зависимости от условий конкретного банка и действующих бонусных программ.

Волкова также отметила, что развитие цифровых платежных сервисов остается закономерным этапом модернизации финансовой инфраструктуры, однако потребителям по-прежнему важно внимательно оценивать условия использования банковских продуктов.

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