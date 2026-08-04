Ночная тревога в Ленинградской области: власти подтвердили повреждение склада
Губернатор Дрозденко: склад поврежден после атаки дронов под Петербургом
Ленинградская область минувшей ночью столкнулась с воздушной атакой. О последствиях удара беспилотников и работе систем противовоздушной обороны рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы области, силам ПВО удалось перехватить и уничтожить 15 вражеских дронов. Однако без последствий не обошлось. Один из аппаратов или его обломки повредили объект инфраструктуры.
Речь идет о складской зоне, расположенной рядом с поселком Красный Бор в Тосненском районе. Характер разрушений и масштаб ущерба пока не раскрываются. Дрозденко лишь уточнил, что работа военных и экстренных служб на месте продолжается. Детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что, а Латвии торжественно похоронили 102-летнего ветерана латышского легиона СС.