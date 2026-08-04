В Подмосковье расширили меры поддержки педагогов

В Московской области продолжают действовать программы финансовой поддержки педагогов, направленные на привлечение и закрепление специалистов в школах региона. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, компенсацию расходов на аренду жилья уже получают более 6,6 тыс. учителей. Размер ежемесячной выплаты составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для семейных пар, где оба супруга работают педагогами, компенсация увеличена до 45 тыс. рублей.

Кроме того, в регионе реализуется программа «Социальная ипотека», позволяющая учителям приобрести жилье на льготных условиях.

Брынцалов также напомнил, что молодые специалисты при трудоустройстве могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей, а также дополнительные выплаты. Для педагогов, участвующих в программе «Земский учитель», предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей.

В региональном парламенте отметили, что действующие меры поддержки помогают привлекать в школы молодых специалистов и снижать кадровый дефицит в сфере образования.

Ранее сообщалось, что отказ от Ломоносова связан с политической конъюнктурой.