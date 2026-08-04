Крупный пожар в Ялте: СТО вспыхнула на двух тысячах квадратных метров

Масштабное возгорание тушат в одном из районов Ялты. По данным МЧС России, пламя охватило здание станции технического обслуживания, и площадь пожара достигла внушительных размеров. Об этом пишет РЕН ТВ .

Огонь распространился на две тысячи квадратных метров. На борьбу с ним оперативно стянули серьезные силы: на месте задействованы 43 спасателя и 16 единиц спецтехники. Благодаря их работе самое страшное уже позади — открытое горение удалось сбить.

Специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной произошедшего. Подробности ущерба и информация о пострадавших уточняются.

До этого сообщалось, что женщина погибла при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области.