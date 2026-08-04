На Сахалине в реке Даги нашли тело 53-летнего мужчины

СУ СКР по Сахалинской области сообщает, что Тымовский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту смерти 53-летнего мужчины в Ногликском районе, чье тело было найдено в реке Даги.

На месте происшествия специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, предварительная причина — утопление. Тело было передано экспертам для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит точные причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого стало известно, что эксперт назвала три причины гибели семьи Усольцевых. По оценке эксперта, без специального альпинистского снаряжения и навыков выживания шансы на благополучный исход стремительно падали уже после третьих суток пребывания в таких условиях.