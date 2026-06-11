Кардиолог Кокин объяснил, почему в жару сердце работает с дополнительной нагрузкой

Летняя жара создаёт дополнительную нагрузку на сердце и может спровоцировать серьёзные обострения у людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом « Ленте.ру » рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

По словам врача, при высоких температурах сосуды расширяются, артериальное давление начинает колебаться, а из-за активного потоотделения организм теряет жидкость, и кровь становится гуще. Всё это, как объяснил специалист, повышает риск тахикардии, обострения ишемии, образования тромбов и декомпенсации хронических болезней сердца.

Особенно уязвимы, отметил Кокин, люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями и сердечной недостаточностью, а также пожилые пациенты и те, кто уже перенёс инфаркт или инсульт. Летом инфаркты, по словам кардиолога, чаще всего провоцируются обезвоживанием, перегревом, резкими перепадами давления, физической нагрузкой в жару и недостатком сна.

Чтобы избежать обострений, доктор посоветовал не допускать обезвоживания, избегать длительного пребывания под открытым солнцем и подъёма тяжестей. Также он рекомендовал ежедневно контролировать давление и пульс и снизить физическую активность, особенно в самые жаркие часы дня.